Dôležité zistenie o obezite: Na toto sa už tuční ľudia nebudú môcť vyhovárať

RÍM - Životné prostredie a životný štýl určujú vývoj obezity viac než gény, ktoré sme zdedili. To je hlavný záver, ku ktorému dospel tím vedcov z Milánskej univerzity, ktorého štúdiu zverejnil časopis Physiological Measurement. Obezita je vážnym zdravotným problémom a významným rizikovým faktorom u kardiovaskulárnych chorôb, najmä vo vyspelých krajinách.

Niektoré štúdie uvádzajú hypotézu, že pôvod obezity môže byť genetický. Dnes ale toto vysvetlenie môže byť aplikované len na päť percent najzávažnejších prípadov obezity. Genetický pôvod totiž nedovoľuje vysvetliť väčšinu individuálnych variácií indexu telesnej hmotnosti (BMI). Tieto variácie možno pripísať faktorom utvárajúcim životné prostredie a životný štýl ľudí. Pretrvávajú ale pochybnosti a skutočný význam genetických dispozícií nie je ešte vysvetlený.

"V jednej z našich predošlých štúdií sme identifikovali sériu 38 génov, ktorých aktivácia je spojená s rôznymi charakteristikami spojenými s obezitou - zápaly, rakoviny, poruchy plodnosti a nálady," vysvetľuje hlavný autor štúdie Francesc Font-Clos. "Snažili sme sa teda porozumieť tomu, či nám tento druh genetickej výbavy môže pomôcť zistiť rolu, akú naše gény hrajú vo vývoji obezity," citoval ho taliansky denník La Repubblica.

Font-Clos a jeho tím porovnávali svoj zoznam génov s tými, ktoré iné štúdie spájali s variáciami indexu telesnej hmotnosti. Porovnávanie, uskutočnené vďaka algoritmu vyvinutému na Milánskej univerzite a umožňujúcemu zvýšiť efektívnosť podobných porovnávacích analýz, bolo vykonané na 600 osobách z britskej databázy dvojčiat. Štúdium dvojičiek s rozdielnym BMI je totiž vynikajúcou príležitosťou na skúmanie vzťahu medzi genetickou výbavou a obezitou.

Výsledky analýzy ukázali, že genetická dispozícia pre obezitu zistená v predošlých prácach je spojená s BMI a s množstvom tukového tkaniva. Milánski vedci objavili, že u jednovaječných dvojčiat nie sú rozdiely v aktivácii tejto genetickej výbavy spôsobené ich genómom, ktorý je identický, ale variáciami telesnej hmotnosti.

To znamená, že to nie je genóm, čo vyvoláva vznik obezity, ale že ide o faktory životného prostredia a životného štýlu. "Naše výsledky ukazujú, že životné prostredie má pri vývoji obezity významnejšiu rolu než genóm," uvádza docentka Caterina Portová z Milánskej univerzity, ktorá výskum koordinovala. "Nestávame sa obéznymi preto, že sme zdedili niektoré nešťastné gény. Nie je to otázka nešťastného dedičstva, ale podmienok, ktoré môžu byť zmenené. Preto je dôležité študovať obezitu v širšom kontexte, ktorý zahŕňa ako vnútorné, tak vonkajšie faktory a ich vzájomné pôsobenie," dodáva.