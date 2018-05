VIDEO Pred dievčinou (22) v autobuse masturboval úchyl: Nepochopiteľná REAKCIA vodiča

LEEDS - Svedkom nechutného divadla sa stala dvadsaťdvaročná žena po tom, ako nastúpila do autobusu v smere do anglického mesta Leeds. Jeden z cestujúcich sa totiž začal pred ňou ukájať. Keď pasažierka upozornila na jeho správanie šoféra, dostala prekvapivú odpoveď.

Keď Karlah Louise Dalyová nastúpila minulý štvrtok podvečer do poschodového autobusu na linke z Armley do Leeds, nenašla dolu voľné miesto. Namierila si to preto na poschodie, kde na ňu čakal nepríjemný incident. V zadnej časti vpravo zbadala nejakého muža, tak si sadla do stredu vľavo vedľa okna. Čím viac sa autobus približoval k centru, tým viac ľudí vystupovalo. Pasažier, ktorý sedel vzadu, sa zrazu presunul bližšie ku Karlah, sadol si a začal sa ukájať.

"Delila nás iba ulička, bolo to strašné," opisuje udalosť. Dalyová vraj exhibicionistu požiadala, aby prestal, ale on to ignoroval. Rozhodla sa preto upozorniť šoféra, ale ten jej iba sucho odvetil, že si má sadnúť inde. Desať minút strávených v autobuse opisuje ako horor. "Ten muž tam zostal aj po tom, ako som vystúpila. Šofér vôbec nezasiahol," hovorí znechutene Karlah.

So sťažnosťou sa preto obrátila na autobusovú spoločnosť First UK, ktorá spomínanú linku prevádzkuje, a upozornila na celý incident aj postoj ich zamestnanca. Uviedla aj číslo autobusu a čas, kedy cestovala. Firma sa však k prípadu zatiaľ nevyjadrila.