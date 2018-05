VIDEO Držte si klobúky! TV TIPY vám tento týždeň poriadne zamávajú s emóciami

BRATISLAVA - Na Slovensku momentálne vládne hokejová eufória, ktorá sa hlavne u nežnejšieho pohlavia mieša s očakávaním víkendovej kráľovskej svadby. Aj napriek tomu však televízie stále ponúkajú dostatočné množstvo filmov, na ktoré by ste mali upriamiť pozornosť. Čaká vás množstvo akcie a napätia, no pripraviť sa môžete aj na romantickú jazdu v podobe životného príbehu zoznámenia princa Harryho so svojou milovanou. Čo si vyberiete, je len na vás.