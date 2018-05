Ak majú ženy problém dosiahnuť orgazmus, stačí pred sexom spraviť túto jedinú VEC

Podľa výsledkov štúdie nemeckých vedcov by sa nemali ženy pred milovaním zabudnúť sa vysmrkať. Blokovanie čuchového orgánu sa totiž môže podpísať pod neúspech pri dosiahnutí orgazmu. Prieskumu sa zúčastnilo sedemdesiat dospelých respondentov. Spomedzi siedmich žien až šesť z nich potvrdilo, že ľahšie dosiahli vytúžený pocit rozkoše po tom, ako zacítili vôňu svojho partnera. Ak s ním teda skúšate mnohé praktiky a vaše vyvrcholenie je stále v nedohľadne, skúste si pred milovaním vyčistiť nos. "Zdá sa, že dobrý čuch môže byť jednou zo stratégií, ako dosiahnuť orgazmus," hovorí psychoterapeut Phillip Hodson.

Výsledky štúdie však podľa neho netreba preceňovať. Počet oslovených je totiž malou vzorkou na to, aby bolo možné vyvodiť presné závery. V prípade žien, ktoré nedosiahli orgazmus, nemusel hrať hlavnú úlohu práve nos zablokovaný nádchou. "Nevieme, či dané respondentky trpeli alergiou, alebo boli prechladnuté, alebo mali úplne iný problém," pokračuje Hodson.

V prípade opakovaného neúspechu v dosahovaní orgazmu môže ísť o kombináciu vplyvu viacerých faktorov, akými sú vek, sexuálna orientácia, (ne)fungujúci vzťah s partnerom, psychické vypätie a podobne. "Problém orgazmu nezačína a nekončí iba pri čistom nose alebo teplých ponožkách navlečených pri milovaní. To by bolo príliš jednoduché," usmieva sa odborník. Ak majú ľudia v tejto súvislosti dlhodobejšie pretrvávajúci problém, mali by navštíviť sexuológa.