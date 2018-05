BRATISLAVA - Sú ľudia, ktorých nečinnosť by nikomu neublížila. Dokonca by bolo lepšie, ak by sa v práci ničoho nechytali. A otázne je, či by vlastne nejaké zamestnanie mali mať. Ak sa totiž pozriete na video nižšie, zistíte, že niektorí jedinci by sa mali od práce čo najviac vzdialiť. Veď sa pozrite sami, čo sú schopní vyviesť.