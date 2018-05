BRATISLAVA - Počúvate to z každej strany. Cvičte čo najviac a pekne nadoraz, jedzte iba zdravé potraviny a podobne. Je to však pravda? Svet zdravej stravy a pravidelného cvičenia je plný mýtov. Pozreli sme sa teda na to, čo by ste mali brať s nadhľadom.