BRATISLAVA - Film o jednom z komunistov, ktorý nehľadel len na svoje záujmy, ale na záujmy svojho ľudu, sa dostal do kín. Bohužiaľ, bolo na ňom príliš veľa negatív na to, aby uchvátil aj na striebornom plátne. Jeho príbeh je síce jedinečný, no napriek tomu sa dočkal len priemerného sfilmovania.