BRATISLAVA - Štipľavé potraviny nemá rád každý, no ten, kto ich miluje, na ne nedá dopustiť. Kvôli chuti i pozitívnym účinkom na zdravie ich zaraďuje do jedálnička čoraz viac ľudí. Nielenže dokážu naštartovať metabolizmus a pomôcť tak zhodiť nejaké to kilo, no zvyšujú aj sexuálny apetít a zlepšujú činnosť mozgu. Aké sú ďalšie výhody štipľavých potravín a kedy by ste sa im mali vyhýbať?