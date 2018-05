FOTO Toto má byť najkrajší pes na svete: Neuveríte, koľko stojí svojho majiteľa peňazí

PEKING - Za týmto afganským chrtom sa otočí nejedna hlava. Už na prvý pohľad totiž púta pozornosť svojím vznešeným a dokonale upraveným výzorom. A jeho majiteľa to veru stojí nemalé peniaze a poriadne veľa času, aby zo svojho štvornohého miláčika urobil najkrajšieho psa na svete.

Marketingový riaditeľ Kevin Chan je na svojho chrta menom AJ Nirvana Battle právom hrdý. Ašpiruje totiž na titul najkrajšieho psa na svete. No starostlivosť o domáceho miláčika jeho majiteľa stojí viac peňazí, než by si vedel niekto predstaviť. Dvadsaťdeväťročný Číňan na to doteraz minul v prepočte viac ako 13-tisíc eur. Okrem toho každý mesiac zaplatí zhruba 1400 eur za produkty, ktorými udržuje srsť pekne lesklú. Jej česaním strávi šesť až osem hodín týždenne, kúpe ho každých sedem až desať dní.

"Od momentu, kedy som si Battlea adoptoval, som vedel, že je to najkrajší pes na svete. Považujem ho za člena rodiny, takže mi vôbec nevadí, že naňho míňam toľko peňazí a času. Afganskí chrti sú rodení modeli a majú jedinečný charakter. Pri starostlivosti o neho jednoducho nasledujem svoje srdce. Ja som si nevybral jeho, on si vybral mňa," vysvetľuje Kevin. Absolvoval dokonca fotografický kurz, aby mohol svojho miláčika pravidelne fotiť a fotky následne zdieľať na sociálnych sieťach.

Keď ľudia Battlea zbadajú na ulici, reagujú rôzne. Niektorí si ho mýlia s ovcou, no väčšina sa zhoduje na tom, že majiteľa musí stáť veľa peňazí. Chan si to ale očividne so svojím zárobkom môže dovoliť.