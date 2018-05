Mladík dostal SMS správu z mobilu svojho otca: Má to však háčik, veď on je mŕtvy!

Stephen pred pár dňami dostal esemesku z mobilného telefónu, ktorý kedysi patril jeho zosnulému otcovi. Jeho číslo má stále v zozname, takže hneď vedel, od koho prišla správa s textom "TEST". Jeho otec prirodzene odosielateľom byť nemohol, a tak začal mladík pátrať po tom skutočnom. Na vyšetrenie celej záhady veľa času nepotreboval. Správu posielala jeho mama, ktorá vraj iba skúšala, či manželov starý mobil ešte funguje.

Syna to zaskočilo a pravdupovediac aj dosť vystrašilo. "Upozornil som ju, že mi to mohla vopred oznámiť, alebo to mohla jednoducho vyskúšať na niekom inom. Nebolo to vôbec príjemné. Ospravedlnila sa mi, ale ten pocit neprajem naozaj nikomu," povedal Stephen portálu Unilad.co.uk.

So svojou skúsenosťou sa podelil s užívateľmi sociálnej siete a zostal prekvapený, koľkí z nich majú podobnú skúsenosť. Jedna dievčina vraj zostala v šoku po tom, ako dostala pozdrav z dovolenky, pod ktorý sa podpísali "otec a mama". Jej rodičia boli totiž dávno mŕtvi. Až neskôr sa vysvetlilo, že správa bola určená pre jej priateľa od jeho rodičov. Ten mal problém s telefónom a pred odchodom na dovolenku rodičom povedal, aby sa ozvali na priateľkin mobil. Iná užívateľka zas krátko po smrti svojej kamarátky napísala na sociálnej sieti, ako veľmi jej chýba. Zostala ohromená, keď jej zosnulá lajkovala odkaz. Až neskôr zistila, že účet nebohej používa jej manžel.