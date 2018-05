Odvrátená strana zverokruhu: Toto sú najhoršie stránky jednotlivých znamení

BARAN (21.3. - 20.4.)

Až násilnícky a hádavý. Je tak posadnutý snahou vyhrávať, že pokračuje bez ohľadu na vlastnú ujmu v prehraných bitkách, patových situáciach i stratených kauzách. Navonok arogantný pancier skrýva drvivé vnútorné pochybnosti. Hlboko vo vnútri si barani nemyslia, že sú dosť dobrí, a preto všetko to predvádzanie sa.

BÝK (21.4. - 21.5.)

Toto je miesto, kde sa toho deje len veľmi málo. Ľudia zostávajú uviaznutí v rovnakej rutine po stáročia a akýkoľvek pokrok tu stagnuje pod žezlom tvrdohlavého býčieho boha. Práve tu ľudia narodení v tomto znamení skončia, pokiaľ nebudú opatrní a nebudú odolávať nutkaniu svojho horšieho ja.

BLÍŽENCI

Podvodníček s dvomi tvárami, ktorého teší nešťastie druhých a vyžíva sa v škandáloch a klebetách. S kamarátmi, ako sú blíženci, človek nepotrebuje nepriateľov, ale priatelia nikdy dlho nevydržia, pretože blíženci sú neustále na love lepšej možnosti - nielen medzi priateľmi, ale hľadajú aj lepší večierok, prácu, partnera či lepší život. Neúnavné hľadania miesta, kde by tráva mohla byť zelenšia, im bráni sa zastaviť a chvíľu si oddýchnuť na vlastnej záhradke.

RAK (22.6. - 22.7.)

Toto je najnebezpečnejšie znamenie zverokruhu pre zamestnancov FBI. Prečo? Pretože sú žiarliví, majú snahu kontrolovať a manipulovať. Citové trosky, ktoré neznesú, keď ich ostatní vynechajú alebo sa dokonca posúvajú a vyvíjajú dopredu bez ich rád a pomoci. Náladoví, nároční, vášniví a nepríčetní. Naštvaní, zlí a nebezpeční. Milujú a nenávidia viac než ktokoľvek iný.

LEV (23.7. - 22.8.)

Keď má lev zlý deň, trucuje, správa sa ako batoľa, ktoré okolo seba kope. Zvyčajne preto, že sa mu niekto dostatočne nevenuje a nedokazuje mu, ako si ho cení. Tento zdanlivý nedostatok pozornosti môže levov dohnať doslova k šialenstvu. Predpokladajú, že sa svet bude točiť okolo nich a ešte im za túto výsadu poďakuje. Záblesky reality, keď sú nútení si priznať, že nie sú o nič lepší ako ostatní, vedú k ich zrúteniu.

PANNA (23.8. - 22.9.)

Odsudzujúci, pohŕdavý a posmešný kritik, ktorý sa neustále sústreďuje na všetko negatívne a nabáda ostatných k negatívnemu pohľadu na svoje okolie. Je totálne fixovaný potrebou mať pravdu v sebemenších detailoch, ktoré nikoho iného nezaujímajú. Dvakrát viac negativity než na svoje okolie ale vysiela panna sama na seba. Inými slovami - pokiaľ budú panny milšie na seba, bude život ľahší pre ne i ich okolie.

VÁHY (23.9. - 23.10.)

Majú tendenciu správať sa záhaľčivo a lenivo. Niekedy sú neschopní mať vlastný názor a váhajú do tej miery, že všetkých ostatných zaháňajú až na hranu tolerancie. Sú odhodlaní nechať všetky možnosti otvorené tak dlho, ako to len pôjde, a pasovať sa do role diablovho advokáta, kedykoľvek sa ktokoľvek iný snaží pre niečo rozhodnúť. A to je neskutočne otravné.

ŠKORPIÓN (24.10. - 22.11.)

Zvrátenejšie, bezohľadnejšie a bezcitnejšie tvory by ste hľadali len ťažko. Koniec koncov ich duchovným zvieraťom je škorpión, a to hovorí za všetko. Psychické triky, šikana a dominantné správanie, to sú spôsoby, ako sa škorpióni bavia a ich korisťou sa stávajú slabší, zraniteľní jedinci, ktorí doposiaľ nepocítili bodnutie ich ostňov. Svet delia na ľudí, ktorým závidia, a na tých, ktorých môžu ovládať. A to je desivé.

STRELEC (23.11. - 21.12.)

Nemotorný, neobratný, netaktný - vo všetkých zmysloch a ohľadoch. Slovný, citový i fyzický chuligán, ktorý šliape v porceláne a rozbíja, čo môže a dopúšťa sa prešľapov, aj keď to tak nikdy nemyslí, pretože v skutočnosti je vážne zlatíčko. Častokrát si nevidí do úst, prípadne nemá pod kontrolou iné časti tela. Sám sebe je najhorším nepriateľom.

KOZOROŽEC (22.12. - 20.1.)

Najneúnavnejšie ambiciózne a prospechárske zo všetkých znamení zverokruhu. Kozorožci majú psychickú silu i túžbu po úspechu dosť silnú na to, aby ostatných zadupali do zeme, pokiaľ ich to dostane na vyššiu priečku. Sú zlí, nekompromisní, vážni a nudní. Kozorožci sú tak nebezpeční nepriatelia, že by na sebe mali nosiť varovnú nálepku, pretože nikdy nezabudnú na žiadnu krivdu a nikdy neopomenú vrátiť či oplatiť urážku.

VODNÁR (21.1. - 20.2.)

Vodnári žijú vo vlastnom svete - na city jednoduchej a holej planéte, kde úplne chýba teplo a svetlo. Na mieste, ktoré je odpojené od energie živých, dýchajúcich ľudí. Ako roboti prechádzajú svetom, ktorý rozoberajú na kusy, aby ich mohli analyzovať. Ale čím podrobnejšie skúmajú, tým viac im uniká celkový obraz alebo snaha sa do nej zapojiť.

RYBY (21.2. - 20.3.)

Potrebujú sa obetovať, potrebujú sa trápiť a doslova potrebujú, aby ich niekto potreboval. Ryby zájdu akokoľvek ďaleko, aby vyvolali sympatie a vďačnosť, aj keby mala byť nezaslúžená. Ryba je profesionálny trpiteľ vyžívajúci sa vo svojom trápení. Priekopník sebaľútosti a prelievač mnohých sĺz.