S obežnou dráhou Zeme sa už milióny rokov deje niečo divné a ľudstvo to nevie ovplyvniť

Tím vedcov z Columbia University a Rutgers University už dlhšie pracoval s teóriu, že dráha zemegule, ktorá obieha okolo Slnka po elipse pripomínajúcej kružnicu, mení svoj tvar. Tento proces je vyvolaný gravitačnou interakciou medzi našou planétou, Venušou a Jupiterom. Na základe geologického výskumu odborníci s určitosťou potvrdili, že tento cyklus siaha až do obdobia tzv. neskorého triasu, teda pred 215 miliónmi rokov. Tieto zistenia by mohli dopomôcť k lepšej identifikácii vývoja klímy na Zemi, ako aj zodpovedať doteraz nevysvetlené otázky súvisiace so zmenami globálnych teplôt a možno vysvetliť aj to, ako vyhynuli dinosaury.

"Existujú kratšie orbitálne cykly, ale keď sa pozeráte do minulosti, je veľmi ťažké určiť, o ktorý cyklus ide, pretože sa časom menia. Krása spočíva aj v tom, že zemeguľa sa naďalej otáča svojím tempom, a to napriek tomu, že všetko v jej okolí sa snaží meniť jej pohyb," vysvetlil autor štúdie Dennis Kent.