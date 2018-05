BRATISLAVA - Od vzniku kinematografie ako takej sme sa na filmovom plátne dočkali množstva magických a čarokrásnych svetov, ktoré sme si takmer okamžite zamilovali. Priznajte sa, určite ste si už aj vy niekedy predstavili, aké by to bolo žiť na mieste, kde je možné aj to nemožné. Pozrite si náš výber.