Študentka si zabudla v dome mamy vibrátor: Keď to zistila, už bolo neskoro...

Ak potrebujete niečo utajiť pred rodičmi, je super, ak máte poruke spoľahlivého súrodenca. Vo veľmi zahanbujúcej situácii sa ocitla študentka, ktorá si až po odchode z maminho domu uvedomila, že vo svojej izbe nechala pohodený vibrátor. Okamžite cez sms poprosila svojho brata, aby išiel do jej izby a upratal v nej niečo veľmi dôležité. "Je to vibrátor, nezľakni sa," stálo v správe.

Keď dostala od Chrisa odpoveď, že nie je doma a pred odchodom si všimol, že mama sa chystá upratať práve jej izbu, takmer onemela. Vtom jej zavolala mama a dievčina stuhla, že nastane problém. Ale mama sa jej len spýtala, či dorazila v poriadku na internát. "Spýtala som sa, či bola v mojej izbe. Povedala mi, že tam nebolo toho veľa na upratovanie, tak iba odpratala nejaké drobnosti a povysávala."

Študentka predpokladala, že ak by mama našla sexuálnu pomôcku, rozzúrilo by ju a určite by sa o tom v telefóne zmienila. Zmätene premýšľala, čo sa vlastne s jej vibrátorom stalo. Všetko sa vysvetlilo, až keď sa vrátil domov brat a poslal jej fotografiu, na ktorej bola sexuálna hračka uložená vedľa písacích potrieb. "Mama to uložila vedľa ceruziek a pier. Asi si myslela, že je to nejaká guma, ktorú používaš pri písaní," smial sa Chris.