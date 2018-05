Mladík pristihol svoju manželku v posteli s iným: Šialená REAKCIA, teraz všetko ľutuje

Pristihnúť partnera in flagranti a kruto čeliť faktu, že vám zahýba, patrí k tým najnepríjemnejším životným skúsenostiam. Vyrovnať sa s neverou je bolestivé a prekonávanie pocitu poníženia trvá dlho. V podobnej situácii sa ocitol aj Ira van den Heuvel. A hoci bol podvedený práve on, s odstupom času hodnotí svoju reakciu na neveru partnerky za neprimeranú a svoj vtedajší postoj k celej situácii ľutuje.

"Pracoval som v noci. Neznášal som to, lebo som nerád odchádzal od ženy a syna, ale muselo to tak byť," spomína. Ira pracoval pre miestne noviny a jedného dňa sa rozhodol urobiť si neplánovanú prestávku a odbehol domov, aby prekvapil manželku. Už pred vchodom ho zaujala dodávka, ktorá blokovala jeho parkovacie miesto. A hoci cestou do domu zaháňal myšlienku možného votrelca vo svojej posteli, jeho zlá predtucha sa bohužiaľ naplnila hneď po tom, ako vošiel do domu. Zo spálne sa totiž šírilo nezameniteľné stonanie plné vášne a radosti. "Som doma, miláčik," vykríkol Heuvel ironicky.

Nikdy vraj nezabudne na trápnu situáciu, ktorá nastala, keď otvoril dvere spálne. Manželka vzlykala na posteli a opakovala, že ju to mrzí. Jej milenec bol zamknutý v kúpeľni. Ira preto klopal na dvere a opakoval, nech vylezie, pretože mu určite chýbajú nohavice. A keď už konečne vystrašený milenec vyliezol von, vrazil mu tak, až striekala krv. "Toto naozaj ľutujem, nemal som to robiť. Mohol som si zarobiť na poriadny problém a skončiť na polícii. A nič sa tým aj tak nevyriešilo," hovorí paroháč.

Neskôr zistil, že milenec jeho manželky bol ženatý a išlo iba o úlet, pretože vôbec neplánoval opustiť svoju rodinu. Heuvel sa však nedokázal nad celú situáciu povzniesť, zbalil si veci a odišiel. Až po rokoch pochopil, že to mal aspoň skúsiť. "Ten, kto vyšiel zo všetkého najhoršie, bol môj syn. Nič neurobil, ale i tak najviac trpel. Mali sme to všetko riešiť inak, nie s horúcou hlavou," dodal trpko. Napriek tomu, že má teraz šťastný vzťah s inou ženou a pokojnú prácu, stále ľutuje, že viac nezabojoval o to, aby zostali s manželkou spolu a vytvorili synovi domov.