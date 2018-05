Mal to byť objav storočia: Vedci prišli s nepríjemnou správou, Tutanchamónova hrobka je...

V tejto hrobke je uložené telo egyptského faraóna

KÁHIRA - Hrobka faraóna Tutanchamóna pri Luxore neskrýva žiadne ďalšie priestory, o ktorých sa niektorí odborníci domnievali, že by to mohol byť doteraz nenájdený hrob kráľovnej Nefertiti. Oznámil to v nedeľu generálny tajomník egyptskej Najvyššej rady pre historické pamiatky Mustafa Vazírí. Zoznámil novinárov s výsledkom takmer trojmesačného geofyzikálneho prieskumu Tutanchamónovej hrobky.