BRATISLAVA - K jari patrí neodmysliteľne májová bryndza a čerstvá zelenina dopestované na vlastnej záhrade. Najlepšie je, ak sa tieto suroviny dajú zakomponovať do receptov, ktoré nezaberú veľa času, no zároveň potešia každého člena rodiny. Skúste preto rýchlu bryndzovú nátierku, zeleninovú polievku či šalát z púpavových listov, ktorý obsahuje množstvo vitamínu C. Nakoniec si doprajte dezert v podobe rýchleho kokosového koláča.