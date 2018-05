Ktoré sedadlá v kine sú najlepšie? Na tieto miesta si sadajú všetci zvukoví technici

BRATISLAVA - Pred návštevou kina si vždy všetci veľmi dobre rozmyslíme, kde by sme chceli sedieť. Každý z nás má to svoje „najlepšie“ miesto, z ktorého si najradšej vychutná film. Pre niekoho je to prvá rada, kde sa všetko zdá opticky väčšie, iní zase nedajú dopustiť na samotný stred kinosály a zamilované páry zase obľubujú dvojsedačky v úplne poslednom rade. Ktoré miesto v sále je však to naozaj najlepšie pre dokonalý filmový zážitok?