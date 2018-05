Pilot prezradil: TOTO by sa stalo, keby ste počas letu otvorili dvere na lietadle

Strach z lietania je pre mnohých jednoducho neprekonateľný a to napriek tomu, že podľa štatistických údajov za rok 2017 skončilo z 36,8 milióna letov iba desať tragicky. Mnohí z obavy z lietania starostlivo sledujú členov personálu, či správne zatvorili dvere. Letušky musia dodržať prísne bezpečnostné pravidlá a utesnenie dverí skontrolovať niekoľkokrát za sebou. Pre bezpečnosť letu ide o nepochybne dôležitú vec a mnohých možno zaujíma, čo by sa stalo, ak by sa predsa len nejaký cestujúci rozhodol skrátiť si pobyt v lietadle a pokúsil sa dvere otvoriť. A nestalo by sa veru nič, pretože by to nebolo technicky možné. "Jednoducho by nemal šancu. Vaše obavy z toho, že by to dokázal a tlak by potom vytiahol z kabíny ostatných cestujúcich, sú zbytočné," uviedol pilot Patrick Smith.

Vonkajšie dvere sa totiž otvárajú dovnútra. Pri nastupovaní ich možno vidíte na niektorých typoch lietadiel vyklopené do vonkajšej strany, ale princíp je na všetkých rovnaký. Najskôr sa musia otvoriť dovnútra a keďže vonkajší tlak je nižší ako tlak v kabíne, neotvoril by ich ani ten najväčší silák. Pri bežnej letovej nadmorskej výške dosahuje tento tlak 0,7 - 0,8 atmosfér. To znamená, že na 1 cm² pôsobí záťaž v rozpätí od 0,83 - 0,9 kg. Nikomu by sa ich nepodarilo otvoriť ani v nižšej nadmorskej výške, lebo rozdiel v tlaku nie je až taký veľký, aby sa dalo s dverami manipulovať. "Bolo by možné otvoriť ich až tesne nad zemou," ubezpečuje Smith.

Zároveň dodáva, že ak by sa niekto o to snažil, narazil by na ďalší problém. Za dverami sa totiž nachádza mechanická prekážka v podobe koliesok, ktoré dokáže ovládať len pilot. Toto zariadenie sa stalo povinnou výbavou lietadiel v 70. rokoch po tom, ako muž známy ako D.B. Cooper unikol z lietadla s obrovským výkupným.