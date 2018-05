FOTO Mäsiar chcel prilákať nových zákazníkov: Kúpili by ste si kvôli tomuto jeho klobásky?

rilákať zákazníkov v čase obrovskej konkurencie je poriadna zaberačka pre každého obchodníka. Pete Lymer v tejto súvislosti začal na pútače pred predajňou vymýšľať dvojzmyselné vtipné slogany. Okoloidúci ľudia sa tak dozvedeli, že v ponuke mäsiarstva sú napríklad veľké kohúty, nadržané klobásy alebo urastení prsnatí vtáci. "Nikomu to nevadilo, ľudia sa pousmiali a keď prišli do predajne, na všetkom sa zabávali," hovorí autor sloganov.

This sign was outside JW Ash and Son Butchers on Ball Haye Street Leek.



Staffordshire Police have asked for its removal.



What do people think ?



LTV pic.twitter.com/z9lvu0Ms02