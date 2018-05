Ženu (55) nechali letieť z Európy do Ázie: Potom na letisku zistili strašný omyl

MANCHESTER - Zamestnanec letiska v Manchestri zrejme len tak ľahko nezabudne na meno Geety Modhaovej. Pri pasovej kontrole totiž prehliadol, že pasažierka nemá svoj pas a dovolil jej nasadnúť do lietadla. Problémy nastali až po tom, ako vystúpila v indickom Dillí. Letecká spoločnosť už vyšetruje, ktorý zo zamestnancov takto vážne zlyhal v čase, keď sa tak veľa hovorí o zvýšenej bezpečnosti na letiskách.

Päťdesiatpäťročná Geeta Modhaová bez problémov letela z Manchestru do Dillí s manželovým pasom. Po absolvovaní 6760-kilometrovej trasy aerolinkami Emirates sa prišlo na tento omyl až na letisku v Indii, kde vypisovala vstupné formuláre. "Nechápem, že si to nikto v Manchestri nevšimol. Všade sa hovorí o prísnych bezpečnostných pravidlách na letiskách a na check-in prehliadli takúto chybu. To, že mám batožinu ťažšiu o dve kilá, zaregistrovali okamžite," hnevá sa cestujúca.

Pri kontrole pasu sa zamestnanec pravdepodobne sústredil iba na jej priezvisko a fotografiu úplne prehliadol. Pri prestupe v Dubaji sa pasom preukázať nemusela, pretože jej kontrolovali iba kartu OCI (Overseas Citizenship of India card), ktorú dostávajú obyvatelia Indie vtedy, keď prijmú občianstvo iného štátu a vďaka nej nestrácajú indickú príslušnosť. Keďže Geeta je pôvodom Indka a má britské občianstvo, túto kartu vlastní.

Modhaovú zastavili až v Dillí, kde pracovníkom tamojšieho letiska paradoxne iba karta OCI pri kontrole nestačila a potrebovali vidieť aj pas. Hneď po tom, ako zistili, že ten svoj nemá, ju okamžite poslali späť do Dubaja, odkiaľ sa skontaktovala so svojím synom. Ten poslal matke pas ďalším lietadlom Emirates a ona mohla konečne pokojne odletieť do Dillí.

Vedenie letiska v Manchestri sa od celého incidentu dištancovalo a uviedlo, že je povinnosťou leteckých spoločností zabezpečiť kontrolu pasov. "Pani Modhaovej sa ospravedlňujeme a v súčasnosti skúmame, ako k tejto situácii došlo. Úzko spolupracujeme s personálom letiska, aby sme všetko vyšetrili a zabezpečili plnú rekvalifikáciu príslušných zamestnancov," vyjadril sa hovorca Emirates.