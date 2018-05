BRATISLAVA - Hollywood je dlhodobo kráľom kinematografie. Ročne vypustí do sveta neuveriteľné množstvo filmov, ktoré naprieč svetom spolu dokážu zarobiť niekoľko miliárd dolárov a naplniť tak vrecká pánom v americkej továrni na sny. Svet sa ale mení, čoho následkom je masívny nástup Číny do tohto veľkého globálneho biznisu. Čo to znamená a čo nás s najväčšou pravdepodobnosťou čaká v najbližších rokoch?