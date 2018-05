ÚPRIMNÉ SPOVEDE: Päť ľudí prehovorilo o tom, prečo podviedlo svojho partnera

Najnovšie výsledky prieskumu sociálnej siete, ktorá povzbudzuje užívateľov k mimopartnerským úletom, začínajú zaujímavým číslom. Mesačne sa na túto stránku zaregistruje až 20 000 Britov. Zároveň narastá aj počet klientov navštevujúcich súkromnú poradenskú službu Affair Clinic, ktorá sa zaoberá neverou partnerov. O radu žiadajú podvádzajúci, ktorí sa zamotali do mimopartnerských vzťahov a teraz stoja na polceste medzi novým objavom a trvalým partnerom. Druhou kategóriou návštevníkov sú tí, ktorí partnerovu neveru odhalili a nevedia, ako ďalej (ne)fungovať v takomto vzťahu. Je pritom jedno, na ktorej strane barikády klienti stoja. Vždy je v prvom rade dôležité vedieť, čo vedie partnera k tomu, aby si odskočil do inej postele. Je to naozaj vždy iba túžba po sexuálnom uspokojení, alebo neverníkov poháňajú vážne partnerské problémy a napriek ich pretrvávaniu nedokážu zo vzťahu vycúvať? O svoje názory sa podelili práve tí, ktorí už podviedli.

Jenna (45), matka v domácnosti, Berkshire

"Môj bývalý manžel a ja sme boli zosobášení dvadsať rokov. Zrazu, keď deti odišli z domu, zistili sme, že nemáme nič spoločné. Ako členka speváckeho zboru som nadviazala pomer s klaviristom a užívala si s ním najmä vtedy, keď bol manžel na služobných cestách. Desili ma jeho návraty domov, lebo jeho príchodom sa vždy všetko pekné skončilo. Navštívila som preto terapeuta a požiadala ho o radu. Nakoniec som sa aj tak rozhodla sama a z nefunkčného vzťahu som vycúvala. Stále som s mojou novou láskou a neviem, dokedy to vydrží. Ale som šťastná a cítim sa oveľa mladšia ako predtým."

Damon (30), lekár, Londýn

"Som tri roky ženatý. Moja žena má dieťa z predošlého vzťahu a ja zas mávam často nočné, takže spolu netrávime veľa času. Väčšinu času doma prespím a keď si aj konečne na seba nájdeme čas, tak som unavený. Mám pocit, že len v práci môžem byť sám sebou. Práve tam som nadviazal vzťah s mladšou ženou, ktorú vzrušovalo, že sa môže chodiť so svojím nadriadeným. Krátko nato sa ale o nás dozvedela manželka, pretože kedysi pracovala v tej istej nemocnici a stále tam má veľa priateľov. Ľutujem, že som ju podviedol a nechcem ju opustiť. So ženou teraz pracujeme na tom, aby sa náš vzťah zlepšil."

Xavier (37), IT pracovník, Londýn

"Som ženatý štyri roky. Od začiatku som mal pocit, že o všetkom rozhoduje iba ona. Napríklad ja som chcel deti, ona nie, tak sme žiadne nemali. Až po tom, ako som si našiel milenku, som si uvedomil, že mám tiež hlas a možnosť vyjadriť svoj názor. Dva a pol roka som si písal s rôznymi ženami na online zoznamkách. Spočiatku to bolo veľmi nevinné, pred rokom som si ale začal písať intenzívne s jednou ženou. Zaujímala sa o mňa, bolo to niečo, čo som nezažil už pekných pár rokov. Postupne som sa do nej zamiloval, hoci sme sa nikdy predtým nestretli. To sa ale krátko nato zmenilo a vyspali sme sa spolu v hoteli. Cítil som sa potom strašne previnilo. Manželka to časom zistila. Zašli sme do manželskej poradne, ale nepomohlo to, spojenie medzi nami bolo už nenávratne preč. Nakoniec sme sa rozviedli a ja som sa presťahoval k novej partnerke. Ani s ňou to ale nevyšlo a teraz som sám."

Ellie (35), učiteľka, Essex

"Život sa s nami nemaznal. V priebehu šiestich mesiacov sme obaja prišli o jedného z rodičov, mali sme finančné problémy a do toho nášmu dieťaťu diagnostikovali autizmus. Na našom manželstve to zanechalo šrámy. Chcela som náš život späť. V zúfalstve som prežila s niekým krátky románik, ale uvedomila som si, že nevera nič nevyrieši. Nevera naše manželstvo paradoxne nakopla a teraz na ňom obaja pracujeme."

Polly (48), bankárka, Buckinghamshire

"Cez manželovu neveru som sa nikdy nepreniesla. Chodili sme síce do poradne, pretože som ho napriek tomu nechcela stratiť. A nechcelo sa mi o tom už ani toľko rozprávať, tak som jednoducho predstierala, že všetko je OK. Ale nebolo. Cítila som sa nahnevaná, zradená a smutná. Nikdy som neuvažovala o pomste, ale príležitosť prišla sama. Chcela som, aby trpel tak, ako som trpela ja. Raz som ale omylom poslala esemesku určenú pre milenca môjmu manželovi a všetko prasklo. I tak sme ale ostali spolu a verím, že to zvládneme."