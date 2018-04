SEREĎ - Svetovo uznávaný hudobník a skladateľ, označovaný za kráľa balkánskej hudby, má na Slovensku množstvo fanúšikov, ktorých raz za čas poteší koncertom. Ten najbližší sa uskutoční 21. júna v Seredi v rámci série letných open-air podujatí s názvom In Castle. Okrem notoricky známych piesní sa môžete tešiť aj na novinky z albumu Three Letters From Sarajevo.