6 znakov, že ste úspešný človek, aj keď si to o sebe možno nemyslíte

BRATISLAVA - Zdá sa vám, že všetkým okolo vás sa darí, no len vy ste neúspešný? Kritériá úspechu sú nastavené v dnešnej dobe trochu zvláštne. O tom, že je človek úspešný, nehovorí ani tak jeho vzdelanie a intelekt, ale skôr to, či vlastní luxusné autá, lukratívne nehnuteľnosti a má priateľov na „správnych miestach“. Charakter a morálka sú skôr pre neúspešných – avšak to je len zdanie. Nenechajte sa oklamať, toto sú znaky skutočne úspešného človeka.