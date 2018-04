BRATISLAVA - Máte už po krk vašej súčasnej práce a chceli by ste si nájsť novú? Bojíte sa však, že by sa to váš šéf mohol dozvedieť a vtedy by vám hrozila výpoveď? Len málokto by chcel dostať padáka ešte pred tým, ako si nájde novú, lepšiu prácu. Ako si bez obáv hľadať nové zamestnanie, bez rizika, že sa o tom dozvie váš súčasný zamestnávateľ? Máme pre vás sedem šikovných trikov, ktoré určite musíte využiť.