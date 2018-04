Hľadáte si prácu? Takýto e-mail by mal dostať váš budúci zamestnávateľ

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Už samotný predmet mailu vám môže pomôcť vyniknúť. Hlásite sa do vami vysnívanej firmy? Reagujete na zaujímavú pracovnú pozíciu? Nevýhodou e-mailovej komunikácie je, že môžete ľahko splynúť s desiatkami ďalších uchádzačov. Preto je dôležité, aby ste upútali pozornosť už v e-mailovej schránke personalistu. Viete, ako na to? Stačí, ak si šikovne premyslíte, čo uvediete do predmetu mailu. Toto je pár návrhov, ktorými sa môžete inšpirovať.