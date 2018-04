Tragický osud československého disidenta: Smrť Pavla (†35) pobúrila celý svet

Wonka sa narodil 23. januára 1953 vo Vrchlabí v česko-nemeckej rodine. Krátko po jeho narodení mu zomrel otec a oboch synov - Pavla a o tri roky staršieho brata Jiřího - vychovávala sama ich matka. Ani po opakovaných skúškach nebol prijatý na právnickú fakultu, a tak začal študovať sám. Vyučil sa aj za automechanika.

Za mreže sa prvýkrát dostal za kritiku pomerov vo svojom zamestnaní, oficiálne ale za rozkrádanie. Druhý raz Wonku do väzenia dostala jeho snaha kandidovať vo voľbách ako nezávislý. Odsúdený bol však za úplne vymyslené činy. Z väzenia sa druhýkrát dostal už v zúboženom stave, pretože tam bol, rovnako ako brat Jiří, šikanovaný a týraný. Po dvoch mesiacoch na slobode bol v apríli 1988 opäť zatknutý. Dôvodom bolo Pavlovo odmietnutie ochranného dohľadu. Dostal päť mesiacov, k súdu bol dopravený v otrasnom zdravotnom stave a na koliečkovom kresle. O niekoľko dní neskôr vo väzení zomrel.

Správa o jeho úmrtí vyvolala pobúrenie vo svete. Jeho pohreb sa uskutočnil v rodnom Vrchlabí za účasti asi dvetisíc ľudí, vrátane signatárov Charty 77, členov Jazzovej sekcie a Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných (VONS), ale i zástupcov ôsmich veľvyslanectiev západných krajín a štábov nemeckej televízie. Za Wonkovu smrť nebol nikto potrestaný. Po roku 1989 bol plne rehabilitovaný a na jeho počesť boli po ňom pomenované most v Pardubiciach a ulica v Hradci Králové, Žďáre nad Sázavou, Českej Skalici, Českej Lípe a v Prahe. V roku 2013 bol posmrtne ocenený prezidentom Milošom Zemanom medailou Za zásluhy o štát v oblasti bezpečnosti štátu a občanov.

V novembri 2014 mal premiéru dokument režisérky Libuše Rudinskej nazvaný Pavel Wonka sa zaväzuje, bol však prijatý kontroverzne. Autorka totiž spovedala osoby, ktoré s ním prišli do styku z okruhu priateľov aj ŠtB. Za lži, polopravdy a veci vytrhnuté z kontextu označil dokument Jiří Wonka. Podľa neho Pavel nikdy vedome nespolupracoval so Štátnou tajnou bezpečnosťou a záväzok o spolupráci, ktorý bol v dokumente jedným z hlavných dôkazov, nemohol v lete 1983 podpísať. Práve vtedy boli totiž bratia spolu na dovolenke. "To, že sa Pavel stýkal s eštebákmi, je otočená realita. To oni sa stýkali s nami, kedykoľvek sa im zachcelo," vyhlásil Jiří.

Tento rok vo februári bolo bratom Wonkovcom udelené osvedčenie pre účastníkov odboja a odporu proti komunizmu, Pavlovi in memoriam. Nedávno vyvolalo rozruch tvrdenie Václava Černíka, že Wonka vo väznici na Boroch donášal bacharom. Okresný súd v Hradci Králové následne nato Černíkovi nariadil, aby sa za svoje výroky Jiřímu písomne ospravedlnil.