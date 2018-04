Tínedžerka (19) odkopla priateľa kvôli tomuto "starcovi": Sex s ním je extravagantný!

Pred dvomi rokmi sa Angličanka Avalon rozišla so svojím sedemnásťročným priateľom, pretože sa zamilovala do Douga z USA. Na rozchode dvoch mladých ľudí by nebolo nič zvláštne, keby svojho vrstovníka nevymenila za muža, ktorý je od nej o 29 rokov starší. "Je starší ako môj otec, ale neprekáža mi to. Rozumieme si, som šťastná ako nikdy predtým," žiari spokojnosťou Angličanka.

Dvojica sa spoznala na online zoznamke, kde si pri každom stretnutí napriek vekovému rozdielu mali čo povedať a spoločné sympatie prerástli časom do lásky. K tej prirodzene patrí aj milovanie. To prvé prišlo krátko po zoznámení. "Po prvý raz sme mali sex, keď som mala sedemnásť rokov. Nič zlé sme neurobili," tvrdí Garveyová. V sexe si rozumejú, Doug vraj presne vie, čo robí a ich milovania sú "extravagantné".

Muža v zrelom veku už vraj predstavila aj svojej mame počas jednej z jeho návštev v Anglicku. Milenci sa stretávajú raz mesačne, buď letí Avalon do Ameriky, alebo Doug do Británie. Ten svoju mladučkú partnerku predstavil už aj svojim trom deťom z predchádzajúcich vzťahov, ktoré majú 24, 22 a 12 rokov. On sa zas už medzičasom zoznámil s Avaloninými spolužiakmi z univerzity, ktorí ho údajne prijali. A ak by aj nie, dievčinu by to vôbec netrápilo. "Nezaujíma nás názor iných. V Kalifornii sa ma raz čašníčka pýtala, či je Doug môj otec. Zasmiali sme sa," uzavrela s tým, že plánuje odísť do Spojených štátov a prestúpiť tam na univerzitu v Portlande, aby bola bližšie ku svojej láske.