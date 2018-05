Cestujúca urobila na palube lietadla jedno zlé rozhodnutie: Teraz za to poriadne zaplatí

Crystal si počas letu z Paríža do Minneapolisu hodila do kabelky jablko, ktoré dostala na palube ako súčasť podávaného jedla. Chcela si ho nechať na "horšie časy", pretože ju čakal ďalší let domov do Denveru. Paradoxne práve kvôli kúsku ovocia ju horšie časy prekvapili hneď na letisku. "V kabelke máte jablko, čím ste vážne porušili zákon," zahlásil colník počas prehliadky a cestujúcej oznámil, že musí zaplatiť pokutu vo výške 500 dolárov (409 eur).

Šokovaná Tadlocková, ktorá vie, že do Spojených štátov je zakázané dovážať potraviny, oponovala tým, že ide o ovocie z lietadla. "Na obale bolo aj logo spoločnosti Delta. Ale úradník tvrdil, že môže ísť o potravinu z Francúzska, a tak musím zaplatiť pokutu."

Tadlockovú rozhodnutie colného úradu pobúrilo

Doťahovanie s colníkom trvalo ešte chvíľu, ale žene zrejme nepomôže ani to, že sa voči rozhodnutiu colného úradu odvolala. Navyše, aj stanovisko leteckej spoločnosti potvrdilo, že konanie pasažierky nebolo v súlade so zákonom. "Jablko malo byť skonzumované alebo ponechané na palube nášho lietadla," vyjadril sa hovorca. Crystal teraz dúfa, zverejnenie jej prípadu pomôže ostatným, aby sa vyhli podobným nepríjemnostiam.