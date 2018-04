Uvarila večeru pre manžela, potom s hrôzou zistila, z čoho: NÁLEZ zdvihne žalúdok aj silným povahám

LINCOLN - Vďaka nechutnému nálezu, ktorý Chrissie Gilbertová objavila vo vrecku s kelom, ju určite na dlhý čas prejde chuť na zeleninu. Jej skúsenosť dokazuje, že slepo dôverovať potravinovým výrobkom sa nevypláca. Nikdy by sme nemali pred konzumáciou zabúdať na dôkladnú kontrolu, a to aj v prípade, ak potraviny kupujeme v neporušenom obale.

Predmet objavený vo vrecku s kučeravým kelom zdvihne žalúdok aj silným povahám. Chrissie v ňom totiž našla použitý kondóm a nechýbali na ňom ani tmavé chlpy, očividne pochádzajúce z pohlavného orgánu, na ktorom bol nasadený. Nanešťastie, všetko zistila až po tom, ako deň predtým použila kel na prípravu večere pre manžela a svojich dvoch synov vo veku šesť a tri roky.

"Všetko som zistila až na druhý deň, keď som išla kŕmiť naše morské prasiatka. Keď som to uvidela, okamžite som vrecko vyhodila preč," povedala rozhorčená Angličanka. Až po chvíli vraj bola schopná vytiahnuť nechutný nález z koša von. "Uchopila som to do kuchynskej utierky. Bol to hnus." Celá rodina potom navštívila lekára kvôli vyšetreniam pre prípad, že by bol kondóm infikovaný pohlavnou chorobou. V nemocnici ju uistili, že možnosť nákazy je v tomto prípade minimálna.

Incident sa stal ešte v marci. Až šesť týždňov po podaní sťažnosti nespokojnej zákazníčky sa spoločnosť Emmett UK, ktorá dodáva balený kel pre sieť hypermarketov, ku všetkému vyjadrila a zároveň aj dištancovala. Vo svojom stanovisku firma uviedla, že jej výrobky prechádzajú prísnou hygienickou kontrolou. Zelenina je niekoľkokrát umytá, potom krájaná a počas celého procesu prípravy ju snímajú senzory na detekciu cudzích predmetov. Takže ak by sa dostal do zeleniny cudzí predmet počas jej spracovania, zamestnanci by si ho všimli a nedostal by sa do balenia. "Kondóm sa musel dostať do balíka až po jeho otvorení," uzavrel dodávateľ svoje vyšetrovanie. A keďže balenie v obchode bolo neporušené, týmto vyjadrením urobil dodávateľ z Gilbertovej podozrivú osobu. "Nemám nič iné na práci, iba strkať použité kondómy do zeleniny," hnevá sa Chrissie.

Stanovisko hypermarketu, v ktorom si kel kúpila, bolo podobné. Podľa jeho hovorcu by cudzí predmet neprešiel výrobným procesom. Znechutenej zákazníčke sa v mene celej spoločnosti ospravedlnil a ponúkol jej možnosť ďalšej diskusie ohľadom jej sťažnosti.