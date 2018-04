Vládna agentúra mala omylom poslať novinárovi tajné informácie: Ten z nich zostal v šoku

Nezisková organizácia Muckrock pomáha občanom podávať žiadosti v súvislosti s dodržiavaním prístupu k informáciám. Len nedávno sa zaujímala o výsledky práce centra vo Washightone, ktoré sa zaoberá problematikou rasizmu a antifašizmu. Po žiadosti reportéra Curtisa Waltmana mu agentúra odpovedala až príliš obsiahlym dokumentom. Novinár zostal v šoku, keď si v prílohe našiel súbor so zaujímavým názvom "EM efekty na ľudský organizmus.zip". Ukázalo sa totiž, že jeho obsahom boli informácie o vývine psychoelektronických zbraní a diaľkových zariadení na ovládanie mozgu.

Jeden z dokumentov opisuje, ako dokáže psychoelektronická zbraň čítať myšlienky, ovládať sny a dokonca prenášať ľudské hlasy do mozgu iného človeka. Medzi ďalšími hrozivými účinkami bolo spomenuté bezdôvodné búšenie srdca, divoká triaška, násilné svrbenie vo vnútri viečok a nútené orgazmy. Na ovládanie mysle by podľa tohto dokumentu stačil mobilný telefón alebo iný komunikačný prostriedok, prípadne vrtuľník vyžarujúci vlny. Týmto spôsobom by bolo možné riadiť vedomie ľudí a vytvárať v mozgu obrazy, ktoré by neboli výsledkom ich vizuálneho vnímania.

Doručené informácie o desivo pôsobiacich zbraniach pripomínajúcich sci–fi sú podľa Muckrocku zrejme iba výsledkom nejakého osobného výskumu. Reportéri predpokladajú, že súbor vznikol po zadaní kľúčového slova a do Waltmanovho emailu sa tak dostala iba zmes teórií. Mimochodom, CIA v minulosti experimentovala s ovládaním mysle. V rokoch 1953 až 1964 sa uskutočnilo viac ako päťdesiat pokusov, počas ktorých boli chudobným americkým občanom bez ich súhlasu podávané lieky. Vláda sa ale od všetkého dištancovala a celý incident označila za aktivitu súkromných osôb.