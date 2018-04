Puberťák (12) ukradol mame kreditku a odletel na Bali: Zážitok jeho života

Urazený školák si potreboval oddýchuť od rodičov

Po ostrej výmene názorov, kedy mu rodičia zakázali exotiku, sa 12-ročný puberťák zo Sydney rozhodol, že si chce od svojej mamy na chvíľu oddýchnuť, a to aj napriek zákazu. Keď boli jeho rodičia v práci, sadol si za počítač a vzal si k sebe rodičovské kreditné karty. Nenápadne si od svojej babky vyžiadal svoj pas, a cez leteckú spoločnosť si kúpil letenku na exotické Bali.

Kontrola na letisku prebehla bez problémov

Keď mal všetko naplánované a zaplatené, ráno sa tak, ako zvyčajne, vybral do školy. To si však mysleli len rodičia, v skutočnosti s pasom v ruksaku smeroval na tamojšie letisko. Chlapec pre zahraničnú televíziu neskôr povedal, že jediné, čo musel na letisku dokladovať, bol jeho študentský preukaz a to, že má dvanásť rokov. Všetko teda bolo v poriadku a cesta za dobrodružstvom sa mohla začať.

Presvedčil aj hotelovú recepciu

O pár hodín ho už vítal exotický raj. Z letiska bol následne prevezený do luxusného hotela, ktorý si cez internet zarezervoval a uhradil. Obalamutil aj recepciu, ktorej povedal, že na ceste za ním je aj jeho staršia sestra, aby nevzbudil podozrenie.

Rodičia v banke neverili vlastným očiam ani ušiam

Medzičasom, ako si chlapec užíval sladký život v Indonézii, jeho rodina takmer skolabovala. Rodičom trvalo štyri dni, kým zistili, kde sa v skutočnosti ich syn nachádza. Pýtali sa v škole, spovedali jeho kamarátov, polícii ho nahlásili ako nezvestného, až napokon zistili, že im obom chýbajú kreditné karty. V banke im boli predložené výpisy, kam ich financie odišli. Neverili vlastným očiam ani ušiam. Nahnevaná a ustráchaná matka sa okamžite vybrala za synom do hotela, kde strávil štyri dni. „Bolo to úžasné! Vždy som chcel zažiť takéto dobrodružstvo,“ povedal školák médiám. Iný názor mala matka, ktorá nebola až taká nadšená. „Tie emócie, ktoré sme cítili, sa nedajú ani slovami vyjadriť. Keď sme zistili, že odcestoval do zahraničia, nemohli sme tomu uveriť,“ priznala s tým, že jej syn tak konal, pretože nemá rád slovo nie.