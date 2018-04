Zatočte s jarnou únavou: Takto by mali vyzerať vaše raňajky, ak chcete mať kopec energie

BRATISLAVA - Trápi vás únava, ťažoba, chýba vám energia a dobrá nálada? V práci sa neviete sústrediť a váš výkon klesá? Možno sa vám to nezdá, ale značný vplyv na to, ako sa cítite a ako fungujete, má aj jedlo, ktoré konzumujete. Viete, ako by mali vyzerať dokonalé raňajky, aby ste sa cítili dobre? Pozrite sa na osem najväčších omylov, ktoré ľudia robia pri raňajkách a na osem zdravých tipov, ktoré by ráno nemali chýbať na vašom tanieri. Urobte niečo pre seba.