Pravda o prvom človeku infikovanom HIV: Pacient nula a tragédia jednej rodiny

BRATISLAVA - História vírusu HIV siaha do 20. rokov minulého storočia a odvtedy dokázal expandovať z najchudobnejších oblastí Afriky do celého sveta a doteraz si vyžiadal približne 70 miliónov obetí. Prenáša sa pritom iba krvou, pohlavným stykom a z matky na dieťa. Experti veria, že sa im podarilo zadefinovať jeho pôvod a trasu, ktorá ho vytiahla z dažďového pralesa do celého sveta.

Keď sa v 80. rokoch minulého storočia začali množiť prípady úmrtia mladých mužov, ktorí skonali na zápal pľúc alebo rakovinu kože, lekári spočiatku spájali tieto prípady najmä s drogovou závislosťou. Čoskoro ale pochopili, že ide o nový prenášateľný vírus. V čase, keď ešte nemal meno a počet obetí narastal, snažili sa čo najviac zistiť o jeho pôvode. V roku 1981 figurovalo v rozhovoroch nakazených pacientov s vyšetrovateľmi z Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb meno stewarda Gaëtana Dugasa. Až osem z devätnástich nakazených s ním malo sex. Ako neskôr vedci zistili, počas svojej kariéry na prelome 70. a 80. rokov mal tento Kanaďan sexuálny styk s tisíckami mužov. Označili ho teda za "pacienta nula". S touto nálepkou náruživý steward v roku 1984 odišiel na druhý svet. Až v roku 2016 vyšli na povrch informácie, ktoré dokazujú, že lekári mali nesprávneho muža. Jeho genetická vzorka totiž potvrdila, že kmeň vírusu v jeho tele nemal nič spoločné s kmeňom šíriacim sa v tom čase naprieč Amerikou.

"Gaétan Dugas je jedným z najviac démonizovaných pacientov v histórii. Označiť ho za pacienta nula bol veľký omyl," uviedol Richard McKay z oddelenia histórie a filozofie Cambridge University Science.

Skutočný príbeh ochorenia AIDS je totiž oveľa globálnejší a starší. Existujú dva hlavné typy ľudského vírusu: HIV-1 a HIV-2. Najrozšírenejší typ HIV-1 je ďalej rozdelený do skupín M, N, O a P. Skupina M je najbežnejšia a je zodpovedná za 90% infekcií na celom svete. Pochádza zo šimpanzov z oblastí juhovýchodného Kamerunu. HIV-1 N má svoj pôvod u goríl žijúcich na západe tejto krajiny. HIV-2 zas pochádza z opice mangabej zo západnej Afriky. Vzhľadom na vzorky mutácií dokážu vedci zisťovať rodokmeň vírusu.

Nedávny výskum tiež potvrdil, že pri šírení HIV hralo dôležitú úlohu hlavné mesto Konžskej demokratickej republiky Kinshasa už v roku 1920. Do prístavu ho zrejme dotiahli obchodné cesty riek Sangha a Kongo. Práve táto oblasť bola plná šimpanzov nakazených mutovaným kmeňom SIV. Výskum zistil aj to, že na človeka nebol vírus prenesený pohlavným stykom s nakazeným primátom. Prvý človek sa s najväčšou pravdepodobnosťou nakazil pri spracovaní mäsa nakazenej opice, keď sa porezal a do rany sa dostala krv infikovaná SIV, ktorý zmutoval na HIV. Vzhľadom na čas šírenia vedci odhadujú, že sa tak stalo niekedy medzi rokmi 1900 - 1920. Po tom, ako v roku 1920 vírus zakotvil v Kinshase, expandoval vďaka prostitútkam do celého sveta. Vedcom túto hypotézu potvrdilo aj zistenie, že najstaršia vzorka HIV-1 pochádza z krvi muža odobratej v roku 1959, ktorý žil práve v tomto meste. Zaevidovaných prípadov bolo v tomto období veľmi málo, ale našiel sa medzi nimi aj smutný príbeh rodiny nórskeho námorníka Arvida Noea z roku 1976. Ochoreniu totiž nepodľahol iba on, ale aj jeho manželka a dcéra.