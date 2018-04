FOTO Žena (23) sa pomstila exmanželovi za neveru tým najlepším možným spôsobom

SAN CLEMENTE - Je rok 2018 a veci sa robia úplne inak, ako kedysi. V súčasnosti sa ľudia so svojimi radosťami a starosťami najčastejšie zdôverujú na sociálnych sieťach a presne to urobila jedna Američanka. Pochválila sa, že namiesto toho, aby oslavovala výročie svadby, oslavuje samu seba a fakt, že sa jej podarilo radikálne schudnúť.

Dvadsaťtriročná Andrea Osbornová sa vydávala veľmi mladá. S manželom Robom toho spolu prežili veľa, no neveru neustáli. Keď mladá Američanka zistila, že ju muž podvádza, bola zdrvená. Dvojica si dala ročnú pauzu, potom sa k sebe na chvíľu vrátili, aby to znova skúsili. Nevyšlo to a manželia sa začiatkom tohto roka rozviedli.

Minulý mesiac zverejnila Andrea na Twitteri veľavravný status, v ktorom stálo: "Namiesto toho, aby som oslavovala výročie svadby, oslavujem teraz to, že sa mi podarilo schudnúť desiatky kilogramov." A nezabudla priložiť dve fotografie. Na prvej je s Robom v ich svadobný deň, keď ešte bolo medzi nimi všetko v poriadku, na tej druhej pózuje po schudnutí sama.

instead of celebrating our wedding anniversary, i’m celebrating dropping 285 pounds of dead weight pic.twitter.com/zDNu0WQEGx — drea (@meeelondrea) 14. marca 2018

Mladá Kalifornčanka týmto spôsobom chcela ukázať, že sa jej bez neverného manžela vedie dobre, priam skvele. Na jej tvít zareagovalo obrovské množstvo ľudí, ktorí ju povzbudili do budúcnosti a zároveň si pospomínali na podobné negatívne skúsenosti zo svojho života.

​

Keď sa o tvíte dozvedel Rob, svoju bývalú požiadal, aby ho stiahla, pretože mu priniesla neželanú pozornosť. Osbornová však urobila pravý opak a opäť zdieľala pôvodný tvít. "Bolo mi úplne jedno, že ho to nahnevalo. Klamal mi, podviedol ma," dodala.