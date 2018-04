FOTO labute z Kodane je to najdepresívnejšie, čo dnes uvidíte: Pozrite a pochopíte

Plasty, plasty a zasa plasty. Za posledné desaťročia bola spustená ich recyklácia, ale pri pohľade na množstvo plastového odpadu povaľujúce sa v lesoch, riekach i moriach musí každý pochopiť, že recyklácia nestačí a v prvom rade je potrebné zmeniť postoj ľudí k životnému prostrediu. Svet nedávno obleteli zábery labute, ktorá si chráni svoje hniezdo v centre Kodane neďaleko mosta Dronning Louises Bro. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby to hniezdo nebolo čiastočne vytvorené z vyhodeného plastu. Úbohá labuť úzkostlivo sleduje, či sú vajíčka v bezpečí a pritom netuší, že miesto jej nového domova doslova časovanou bombou tak pre ňu, ako aj pre jej potomstvo.

What a depressing sight: a swan looking at eggs in its nest partly made of trash from a lake in Copenhagen, Denmark #environment #nature #CleanUp pic.twitter.com/JMOSQwyIs3