WASHINGTON - Manipulácia s menami je skutočne problém. Bez ohľadu na to, ako často to vo svojom slovníku spomína Donald Trump, keď prstom ukazuje na majstra sveta v manipulácii s menami, ako sám nazval Čínu. Jeho hnev by však mal byť rovnako zameraný aj na Singapur a Švajčiarsko.