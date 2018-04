Toto nie je možné: VIDEO Naozaj chodia takíto ľudia na pohovor?

BRATISLAVA - Chcete vidieť na vlastné oči, aké najhoršie typy ľudí chodia do firiem na pracovný pohovor? Určite si pustite nasledujúce video. Natočili ho mladíci, ktorí si hovoria Naked Bananas a do povedomia spoločnosti sa zapísali zábavnými videami, ktoré zverejňujú na svojom YouTube kanáli. Medzi populárne videá tiež patrí to, v ktorom sa pozreli na to, aké typy ľudí chodia na pracovné pohovory. Vo videu nechýba "babenka", uchádzač v strese, frajer, ale napríklad aj podvodník. Veď sa pozrite sami, ako sa tieto typy ľudí na pohovore "predviedli".