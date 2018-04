BRATISLAVA - Kultová post-punková kapela The Chameleons je znovu na cestách a v rámci svojho tohtoročného turné sa po druhýkrát predstaví aj v Bratislave. Tohtoročné turné sa nesie v znamení 35. výročia jej debutového albumu Script of the Bridge. Na aktuálnych koncertoch znie naživo v plnej dĺžke, spolu s výberom ďalších zásadných skladieb z rôznych období.