Česká republika má na Zozname svetového kultúrneho dedičstva zapísaných až 12 miest, čo ju po prepočítaní na počet obyvateľov alebo rozlohu radí ku krajinám ako Taliansko, Francúzsko či Japonsko. V Českej republike však máte všetko na dosah. Aj najvzdialenejšie UNESCO pamiatky delí len 300 kilometrov, a to je výborný dôvod, prečo by ste sa už toto leto mali vybrať do Čiech a na Moravu.