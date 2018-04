BRATISLAVA - Sú veci, ktoré by sa na vašom pracovnom stole objaviť nemali. Niektoré môžu spôsobiť pre vašu produktivitu hotovú pohromu, iné zas môžu obťažovať kolegov. A či sa vám to páči alebo nie, to ako vyzerá váš pracovný stôl, veľa napovedá aj o vás samých. Ak teda na ňom vaši kolegovia vidia zvyšky jedál, neporiadok či nevhodné fotografie, nečakajte, že si o vás vytvoria dobrú mienku.