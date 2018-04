Vesmír je nevyspytateľný: V nedeľu sa vedci na poslednú chvíľu dozvedeli ohromujúcu správu

Iba 21 hodín pred preletom asteroidu 2018 GE3 o rozlohe futbalového ihriska upozornili prístroje v NASA na jeho príchod, určili jeho parametre a dokázali odhadnúť jeho trasu. Spomínaný asteroid nakoniec preletel okolo našej planéty vo vzdialenosti 192 200 kilometrov. Ide približne o polovičnú vzdialenosť, aká nás delí od Mesiaca, a tým pádom nepredstavoval pre našu planétu žiadne riziko. Toto bol jediný dôvod, prečo môžeme zostať pokojní, pretože prístroje zaznamenali asteroid príliš neskoro. Ak by dopadol na našu planétu, dokázal by zničiť celé mesto.

Odborníci sa teraz predbiehajú v hypotézach, čo by sa stalo, ak by teleso preletelo v bližšej vzdialenosti a bez varovania by sa prirútilo k jej povrchu. Svojimi rozmermi (47 x 100 m) totiž pripomína podozrivú kométu explodujúcu v roku 1908. Tá zlikvidovala približne 2000 km² sibírskych lesov a do dejín je zapísaná ako Tunguská udalosť.

Asteroid 2018 GE3 flew past us today, half the distance to the Moon. Around 50-100 m in diameter, it was several times the 2013 Chelyabinsk meteor, around the size of the 1908 Tunguska event ~ easily enough to destroy a city. We had less than a day's warning. (Michael Jäger) pic.twitter.com/kElrxBiUoB