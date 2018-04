Mladík (23) začal užívať tieto lieky proti bolesti a stalo sa niečo čudné: Je z neho homosexuál!

Pred časom si Scott Purdy zlomil počas jazdy na motokáre nohu. Lekár mu predpísal kodeín, ktorý užíval až do januára tohto roku. Kvôli negatívnym vedľajším účinkom ale musel prejsť na pregabalín. Táto zmena v ňom údajne naštartovala zmenu sexuálnej orientácie. "Všimol som si, že sa mi prestali páčiť ženy a túžil som po mužskej pozornosti," tvrdí. "Nikdy som nebol na chlapov, s priateľkou sme prežili krásnych šesť mesiacov, ale teraz ma už vôbec nepriťahuje ani ona a ani ostatné ženy."

Dvadsaťtriročný mladík priznáva, že v puberte mal obdobie, keď premýšľal nad tým, ako fungujú vo vzťahu dvaja muži, ale nikdy po tom netúžil. Zmenu v sexuálnej orientácii preto pripisuje lieku proti bolesti a vôbec nemá v pláne prestať ho užívať.

"Pregabalín je liek proti úzkosti a lekári ho predpisujú aj epileptikom. Na mňa pôsobí uvoľňujúco a mám pocit, že som sa oslobodil. Keď som ho vysadil, náklonnosť k mužom sa pomaly vytrácala, ale nebolo to dobré. Akoby nastal zmätok v mojej orientácii," približuje Scott účinky lieku. Priateľka Sarah vraj všetko pochopila a stiahla sa z jeho života. Purdy momentálne prežíva nový vzťah s istým mladíkom. Chce byť s ním a je s ním šťastný. Túto životnú zmenu cez sociálnu sieť oznámil aj priateľom.

K účinkom pregabalínu sa vyjadrili aj lekári. Je produktom farmaceutického gigantu Pfizer a používa sa na liečbu chronickej bolesti, úzkosti a epilepsie. "Môže tlmiť homosexuálne pudy a niektorí pacienti majú pri jeho užívaní problémy s erekciou," hovorí doktor Lawrence Wilson a tým popiera, že by mohol vyvolať zmenu sexuálnej orientácie. Zároveň pripúšťa, že veľa jeho kolegov už upozorňovalo na to, že ide o silne návykový liek. Počet predpisov sa od jeho uvedenia na trh v roku 2011 viac ako zdvojnásobil a v tomto období sa zvýšil aj počet úmrtí. Niektorí lekári dokonca vyhlasujú, že by sa mal dostať na zoznam drogovo závislých látok a odporúčajú zaradiť ho do rovnakej kategórie ako konope alebo tramadol.

Hovorca Pfizeru akúkoľvek súvislosť medzi užívaním lieku a sexuálnym blúznením alebo závislosťou poprel. Podľa jeho slov prešiel liek dôkladným testovaním a vyzýva všetkých pacientov, ktorí mali počas užívania alebo krátko po ňom nejaké problémy, aby okamžite informovali agentúru pre reguláciu liekov.