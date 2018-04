Zosnoval útok na Pearl Harbor: Admirála zabili americké stíhačky, stačila im maličkosť

Záchranná výprava našla admirálovo telo, vymrštené aj so sedačkou z lietadla Micubiši G4M, nasledujúci deň. Ako ukázala lekárska obhliadka, Jamamoto zomrel ešte pred pádom lietadla do džungle, jedna z guliek mu totiž prestrelila hlavu. Kým Američania sa dozvedeli správu o úspešnom atentáte na vysoko postaveného nepriateľského veliteľa prakticky ihneď vďaka odpočúvaniu, bežným Japoncom vláda o admirálovej smrti referovala až o viac ako mesiac neskôr.



By 山本五十六 「画報躍進之日本」昭和17年(1942年)2月号表紙より 出版後50年が経過しており、著作権消滅, Public Domain, Link

Jamamoto, narodený 4. apríla 1884, vyštudoval námornú akadémiu v Etadžime neďaleko Hirošimy a prvé dôstojnícke skúsenosti získal v bitke pri Cušimi, pri ktorej v máji 1905 japonské loďstvo na hlavu porazilo Rusov. Jamamoto si z nej okrem bojového krstu odniesol aj vážne zranenia a prišiel o dva prsty na ľavej ruke. Nasledujúce roky trávil striedavo v školách (študoval aj na Harvarde) a aktívnej službe, pôsobil aj ako atašé na japonskej ambasáde vo Washingtone.

Ako znalec Ameriky vedel, že ju Japonsko nemôže poraziť v dlhej vojne, preto všetko stavil na prekvapivý úder, ktorý by USA prinútil k rokovaniu o mieri. Prípravy na napadnutie Pearl Harboru boli dlhé a dôkladné, Jamamoto chystal útok už od novembra 1940. Na cestu sa japonské vojnové lode - podľa novej doktríny hlavne lietadlové lode - vydali o rok neskôr. Napadnutie havajskej základne však nedopadlo podľa admirálových predstáv, americké lietadlové lode totiž práve boli na cvičení a prežili.



By user:Editor at Large - [1] Original photograph was in the files of Rear Admiral Samuel Eliot Morison, USNR. Removed caption read: Photo # NH 63430 Admiral Isoroku Yamamoto, Japanese Navy U.S. Naval Historical Center Photograph. Photo #: NH 63430, Public Domain, Link

Spojené štáty tak nemali dôvod uzatvárať prímerie či snáď žiadať o mier. Jamamotov následný pokus zničiť americké loďstvo v rozhodujúcej bitke pri atole Midway potom v júni 1942 skrachoval. Japonci prišli o štyri lietadlové lode, stovky skúsených letcov a stratili v Tichomorí strategickú iniciatívu. Na svoj osudný let saJamamoto vydal nedlho potom, čo Japonsko prehralo bitku o ostrov Gudalacanal. Cesta, ktorá mala povzbudiť morálku, ale dopadla práve naopak.