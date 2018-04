Rozmýšľate nad kúpou nového kotla? Teraz je ten správny čas!

Väčšina z nás od plynového kotla čaká podobné veci – nižší účet za plyn a bezpečnú a bezporuchovú prevádzku. Ladislav Miščík, vedúci technického oddelenia spoločnosti Immergas, približuje, aké veci zohľadniť pri jeho kúpe.

Podľa čoho vybrať ten správny?

„Do úvahy treba brať predovšetkým účel, teda či bude kotol slúžiť len na vykurovanie, alebo aj na prípravu teplej úžitkovej vody, a teda pôjde o kombinovaný kotol. Z pohľadu prípravy teplej úžitkovej vody ich rozdeľujeme na kotly s prietokovým ohrevom vody, ďalej typy so zabudovaným zásobníkom a modely s možnosťou pripojenia samostatného zásobníka. Nemenej dôležitým faktorom pri výbere plynového kotla je priestor, kde bude umiestnený. Podľa spôsobu umiestnenia rozlišujeme kotly závesné a stacionárne,“ vysvetľuje Ladislav Miščík.

Výhodou závesných typov sú kompaktnejšie rozmery a často aj príťažlivejší dizajn. Stacionárne typy zas umožňujú aj použitie veľkých a ťažších zásobníkov a poskytujú viac priestoru na ďalšie technologické riešenia, esteticky kompaktne zabudované priamo do kotla. Môže ísť napríklad o rozdelenie kúrenia na samostatné zóny, alebo pripojenie solárneho systému. A aký by mal byť ideálny výkon kotla? „Taký, aby zabezpečoval dostatok teplej vody, na ktorú sa najčastejšie využíva výkon až do jeho maxima. Riadiť sa treba aj hodnotou, ktorú stanovil projektant podľa vypočítaných tepelných strát objektu,“ približuje Ladislav Miščík.

Kondenzačný model ušetrí peniaze

Dôvodov, prečo vymeniť starý plynový kotol za nový kondenzačný, existuje podľa odborníka viacero. „Nový kotol ušetrí náklady za plyn, pričom teplotný komfort sa podstatne zvýši. Moderné plynové kondenzačné kotly optimálne využívajú nielen výhrevné teplo vznikajúce spaľovaním plynu, ale zjednodušene povedané aj spalné teplo obsiahnuté v spalinách,“ vysvetľuje Ladislav Miščík. V prípade tradičných plynových kotlov táto časť spalného tepla odchádza nevyužitá v spalinách, čo je dôvodom veľmi vysokej teploty spalín.

V porovnaní s kotlami starších technológií teda kondenzačné modely dosahujú podstatne vyššiu účinnosť. Tak znižujú náklady na vykurovanie a tiež množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. Výrazný efekt úspory sa podľa Ladislava Miščíka dosahuje najmä pri nízkoteplotnej prevádzke vykurovania, ako sú napríklad podlahové systémy, ale dá sa dosiahnuť aj pri klasickom vykurovaní radiátormi, ktorých veľkosť sa odporúča predimenzovať.

Prietokový ohrev vody – áno alebo nie?

Prietokovému ohrevu vody sa hovorí aj okamžitý ohrev vody. To znamená, že pri každom pustení teplej vody studená voda preteká cez kotol a priebežne sa podľa potreby ohrieva. Keď teplú vodu zastavíte, ohrev sa ukončí a žiadna teplá voda sa ďalej do zásoby neohrieva. Pre koho je tento typ kotla vhodný?

„Hodí sa v prípade menších nárokov na množstvo teplej vody a malé vzdialenosti odberných miest od kotla. Veľká vzdialenosť totiž spôsobuje dlhé čakanie na teplú vodu. Teplotu vody môže ovplyvniť veľkosť prietoku vody a tiež jeho náhle zmeny, udržanie konštantnej teploty vody je teda problematické. Takýto kotol je vhodný, ak má váš byt alebo dom 1 kúpeľňu a 1 kuchyňu, pričom kotol je umiestnený v ich blízkosti, do 3 metrov,“ hovorí Ladislav Miščík. Nevýhodou je aj to, že prietokový kotol absolvuje veľký počet štartov, a teda sa rýchlejšie opotrebuje v porovnaní s kotlom so zásobníkom na teplú úžitkovú vodu. Z toho vyplýva i vyššia spotreba vody aj plynu.

Diaľkové ovládanie mobilnou aplikáciou je plus

Dnes si dokážete pomocou mobilného telefónu nahrať televízny program či sledovať cez kamery svojho psa. Ovládanie kotla na diaľku je v dnešnej dobe internetu tiež veľmi trendové a žiadané. „Naše kotly umožňuje riadiť smartfónom či tabletom wifi modul Dominus a príslušná aplikácia. Praktické a užitočné je to najmä v prípade príležitostne využívaných objektov, ako napr. chalupy či chaty. Môžete tak na diaľku temperovať a pred príchodom si pripraviť komfortnú teplotu,“ vysvetľuje Ladislav Miščík zo spoločnosti Immergas.

Aplikácia umožňuje kotol zapínať a vypínať, zobrazuje aktuálnu teplotu priestorov a môže meniť jej nastavenie, podobne ako viaceré prevádzkové parametre. Tiež môže meniť pracovný režim kotla či odblokovať prípadné poruchy.

Na čo nezabudnúť

Optimálne zvolené príslušenstvo vám prinesie nielen želané úspory energie a času, ale tiež nadštandardný komfort a pohodlie. „Vhodne zvolený regulátor a vonkajšia sonda automaticky vyhodnocujú situáciu a optimálne prispôsobujú teplotu vody vo vykurovaní, čím šetrne zabezpečia požadovanú teplotu vykurovaných priestorov. Správna regulácia šetrí financie aj kotol, keďže zabraňuje častému zapínaniu a vypínaniu kotla. V neposlednom rade treba venovať veľkú pozornosť čistote systému ÚK a úprave teplonosnej látky – teda kúrenárskej vode, ako pred inštaláciou nového kotla, tak aj počas rokov jeho prevádzky,“ dodáva Ladislav Miščík.

Tip na kotol práve pre vás

Štvorizbový byt v novostavbe s rozlohou 90 m²: VICTRIX Zeus 26

Ide o závesný kondenzačný kotol so zabudovaným 45-litrovým zásobníkom teplej úžitkovej vody z kvalitnej ušľachtilej ocele. Táto zásoba poskytuje pri okamžitých odberoch dostatočné množstvo vody v požadovanej teplote. Vysoký výkon zásobníka so schopnosťou využiť až 26 kW výkonu kotla zaručuje nepretržitú dodávku teplej úžitkovej vody v ľubovoľnom množstve. Vďaka hĺbke len 38 cm ho môžete umiestniť kdekoľvek v interiéri.

Jednoizbový byt v zateplenom panelovom dome s rozlohou 40 m²: VICTRIX 24 TT

VICTRIX 24 TT je závesný kondenzačný kotol na kúrenie s prietokovým ohrevom teplej úžitkovej vody. Využíva Top Tech kondenzačné technológie, vďaka ktorým dosahuje maximálny efekt vykurovania i ohrevu teplej úžitkovej vody. Široký rozsah modulácie od 15 % do 100 % umožňuje znížiť prevádzkové náklady udržaním vysokej efektivity aj v čase nízkych energetických potrieb a prechodných období, ktoré tvoria väčšinu vykurovacieho obdobia.

Starší rodinný dom s rozlohou 130 m²: VICTRIX Tera 24 Plus + UB INOX 80

VICTRIX Tera 24 Plus je závesný kondenzačný kotol na kúrenie s možnosťou pripojenia zásobníka teplej úžitkovej vody. Má kompaktné rozmery, nízku hmotnosť, vysokú účinnosť a nízke emisie vďaka kondenzačnej technológii. Optimálnu reguláciu výkonu zabezpečuje termoregulačné príslušenstvo CAR V2 a vonkajšia sonda. Ku kotlu je možné pripojiť aj antikorový zásobník teplej úžitkovej vody UB INOX 80 s objemom 80 litrov. Vo výbave dostanete teplomer, expanznú nádobu TÚV, poistný ventil aj teplotnú sondu NTC.

Článok sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Immergas.