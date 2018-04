Osem vecí, ktoré robia majitelia a ich psy to tajne z duše nenávidia

BRATISLAVA - Psov mnohí z nás radia medzi členov domácností a robia všetko pre to, aby im vytvorili ideálne životné podmienky. Mnohí majitelia si však často neuvedomujú, že im nevedomky ubližujú. Odborníčka preto radí, čomu by sa mali majitelia psov radšej vyhnúť, pretože ich štvornohí miláčikovia to priam neznášajú.

Bezhraničná a bezpodmienečná. Presne taká je láska psa k svojmu majiteľovi. Ľudia ich preto odmeňujú pozornosťou a často si možno vôbec neuvedomujú, že niektoré prejavy ich náklonnosti psíka ničia a vôbec nie sú pre neho také príjemné, ako si majiteľ myslí. "Je absurdné myslieť si, že ak my nenávidíme x, tak psy ho neznášajú tiež," vysvetľuje profesorka Alexandra Horowitzová a opisuje najčastejšie chyby majiteľov psov, ktorými svojich miláčikov stresujú bez toho, aby si to vôbec uvedomovali.

Nedovoliť psovi ovoniavať okolitý svet

Toto považuje profesorka za veľmi zlý nápad. Psy totiž spoznávajú svet najmä prostredníctvom svojho čuchu. Ak psíka venčíte a neustále ho odťahujete od vecí, ktoré chce ovoňať, nedávate mu šancu spoznať okolie a to ho robí neistým.

Nechávať psa samého počas ohňostroja

Ohňostroj je pre psa traumatizujúci zážitok. Zároveň však Horowitzová upozorňuje, aby sme psov v týchto situáciách neväznili v malých priestoroch pripomínajúcich pascu. Pes by mal mať možnosť pobehať si po byte či dome a nájsť si skrýšu pred búšením ohňostroja. Prostredie musí byť pritom bezpečné, aby sa nezranil.

Psa treba nechať, aby si vybudoval svoju nezávislosť

Napriek tomu, že pes patrí medzi najspoločenskejšie zvieratá, aj on občas potrebuje pokoj. Ubezpečte sa, že ste psíkovi venovali dostatočné množstvo pozornosti predtým, ako ste odišli z domu. Dobré je aj to, ak pred vaším odchodom rozostaviate doma detské zátarasy, aby si ich zdolávanie mohol pes vychutnávať v čase, keď zostane sám. Zároveň mu to pomôže prekonať úzkosť zo samoty a skráti čas čakania na váš príchod domov.

Psy sú vždy cudzincami na nových miestach

S neznámym prostredím sa psy najlepšie stotožnia vtedy, ak je s nimi niekto blízky. Prieskum z roku 2014 potvrdil, že každý pes, ktorý bol presunutý do nového prostredia bez svojho majiteľa, trpel obrovským stresom. Ak teda od svojho psa odchádzate na dlhší čas a chcete ho nechať u príbuzných či priateľov, mali by ste s ním v novom prostredí stráviť aspoň krátky čas, aby ste vášho miláčika zbytočne nestresovali.

Nechcite od psa, aby riešil váš neurotizmus

Takýto postoj je pre zviera priam zneužívaním. Pes cíti aj vaše psychické vypätie a úzkosť, ktoré na neho prenášate svojím správaním. "Je nesprávne, ak pod vplyvom emócií svojho psa pochválite za niečo, za čo ho inokedy napomínate. Emócie by nemali nijako ovplyvňovať vaše postoje a správanie sa k psovi, pretože zviera je potom zbytočne zmätené a vyvoláva to v ňom konfliktnú situáciu," upozorňuje profesorka.

Nesprávne načasované prechádzky

Sú horšie ako žiadne prechádzky. Chôdza je síce ideálnym relaxačným prostriedkom pre vás aj vášho štvornohého miláčika, ale aj tu by ste sa mali riadiť určitým načasovaním a pravidelnosťou. Rešpektovanie psieho režimu mu totiž dáva pocit bezpečia. Tiež je nesprávne vyťahovať ho von v horúčavách a nútiť ho kráčať po rozpálenom asfalte.

Obviňovanie a zahanbovanie psa

Toto je ďalší veľmi stresujúci faktor. Hoci nás baví pozerať sa na videá, v ktorých majiteľ zosmiešňuje psa za to, že roztrhol vankúš alebo vyjedol surové cesto na pizzu, pre psa sú toto neprijateľné formy správania sa zo strany majiteľa. Psy totiž cítia, že sa majú hanbiť aj bez toho, aby to dávali najavo. Nemusíte na nich nutne kričať, pretože si myslíte, že lepšie pochopia, čo chcete. Ak majiteľ kričí, spôsobuje to zvieraťu iba utrpenie.

Aj objímanie a maznanie má svoje hranice

Potvrdzuje to aj prieskum z roku 2016, v ktorom bolo použitých 250 fotografií psov v objatí svojich majiteľov. Až na 81,6 percenta týchto fotografií sa psy tvárili viditeľne nepríjemne. Ostatné z nich boli buď neutrálne alebo nejednoznačné. Iba na 7,6 percentách fotografií vykazovali zvieratá spokojnosť. "Psy nie sú deti. Objatie môže na psov pôsobiť ako invázny zásah do ich priestoru," vyhodnotil vtedajší prieskum neuropsychológ a kynológ Stanley Coren. Horowitzová si zároveň myslí, že niektoré psy si vyžadujú maznanie a dávajú to najavo tak, že sa túlia k tvári majiteľa. Aj tu by sme ale mali rešpektovať ich potreby a s maznaním to nepreháňať.