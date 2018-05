Ženy sú empatické a muži egoisti? Štúdia zistila, prečo sa chlapi tak ťažko o niečo delia

RÍM - Ženy prejavujú viac altruizmu ako muži. Je to tak preto, že systém odmeny ich vedie k menej egoistickým postojom. Nie je to však dar prírody, ale otázka učenia sa sociálnym modelom, píše taliansky denník La Repubblica.

Na egoistickú či altruistickú voľbu reagujú mozgy žien a mužov rozdielne: kým u žien sa systém odmeny viac aktivuje, keď urobí rozhodnutie s priaznivým spoločenským dosahom, ako je pochopenie a pomoc, u mužov naopak ten istý neurónový spoj pracuje s väčšou intenzitou, keď urobí egoistické rozhodnutie. Prvýkrát bolo preukázané, že muži a ženy reagujú neurobiologicky odlišne na správanie, ktoré buď zahŕňa, alebo nezahŕňa, ušľachtilosť. K takýmto záverom dospeli vedci z Univerzity v Zürichu, ktorých štúdiu zverejnil časopis Nature Human Behaviour.

Vedci pomocou funkčnej magnetickej rezonancie monitorovali mužov a ženy, ktorí sa mali rozhodnúť, či sa podelia alebo nie o určitú finančnú čiastku. Týmto spôsobom zistili, že mozgová štruktúra, ktorá sa aktivuje tvárou v tvár rozhodovaniu a je spojená s mechanizmom odmeny, výrazne reagovala, keď sa ženy rozhodli podeliť sa o peniaze. A u mužov to tak bolo, keď sa naopak rozhodli peniaze si ponechať.

V druhom teste vedci podali účastníkom štúdie látku, ktorá funguje ako dopamín, neurotransmiter, prostredníctvom ktorého medzi sebou komunikujú neuróny systému odmeny. Vo farmakologicky upravených podmienkach sa ženy začali správať egoistickejšie, zatiaľ čo muži mali tendenciu k altruistickejšiemu jednaniu. Tento záver vedcov prekvapil.

"Naše výsledky ukazujú, že mozog žien a mužov spracováva ušľachtilé správanie odlišným spôsobom, na chemickej úrovni," uviedol hlavný autor štúdie Alexander Soutschek.

Znamená to, že tendencia k empatii, zdieľaniu a solidarite je geneticky určená? A predovšetkým, že sú vrodenými vlastnosťami, a teda výsadou žien, ako to ukazuje tradícia, podľa ktorej sa na dievčatká pozerá ako na dobré a na chlapcov ako neposlušných a málo vnímavých voči ostatným? Nie je to tak. Vedci prichádzajú s iným výkladom. Otázka je zložitejšia a do hry vstupuje kultúra.

"Systémy odmeny a učenia v našom mozgu úzko spolupracujú. Empirické štúdie ukazujú, že dievčatá bývajú chválené, a teda odmeňované, zvlášť keď je ich správanie v súlade s požiadavkami spoločnosti. Preto sa ich systémy odmeny naučia očakávať odmenu, keď sa správajú altruisticky, nie egoisticky," uvádza Soutschek. "Rozdiely medzi oboma pohlaviami, ktoré sme pri svojom výskume pozorovali, je možné pripísať rôznemu očakávaniu závislému na kultúre, ktoré máme voči mužom a ženám," uzatvára.