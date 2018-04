BRATISLAVA - Stále viac tradičných inštitucionálnych investorov vstupuje do kryptomien, čo to môže znamenať? Mnohí by radi videli ceny na opojných úrovniach z roka 2017, ale v súčasnosti ani tie najpopulárnejšie tokeny ako je Bitcoin, Ethereum a Ripple nemajú potrebný vietor vo svojich plachtách.