Radi si vypijete? POZOR! Vedci odhalili, koľko alkoholických nápojov denne skracuje život

Ilustračné foto

LONDÝN - Ľudia by nemali za deň vypiť v priemere viac ako jeden alkoholický nápoj, inak si skracujú pravdepodobnú dĺžku dožitia. Uvádza to štúdia zverejnená v lekárskom časopise The Lancet. Podľa jej autorov má mnoho štátov odporúčané limity pre alkohol príliš vysoké.